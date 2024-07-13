Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kişi Tutuklandı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 21 kişiden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, 18 şüphelinin daha konuyla alakalı olduğunu belirledi. Polatlı, Sincan ve Mamak ilçelerinde 28 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 644 gram sentetik kannobinoir, 479,91 gram bonzai ve türevi, 30,01 gram metamfetamin, 173 adet sentetik ecza hapı, 11 adet uyuşturucu hap, 1,885 litre şüpheli kimyasal sıvı, 3 kök Hint keneviri, 1 adet uyuşturucu çekili enjektör, 3 adet hassas terazi, 15 adet cam pipo, 3 adet ruhsatsız silah ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 21 şüpheliden 4'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 şüpheli ev hapsi cezası alırken, 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA