Ankara\'da Uyuşturucu Operasyonu

Ankara'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sincan'da uyuşturucu madde imal eden ve satışını yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat şube müdürlükleri ve ilçe jandarma ekiplerince İlyakut Mahallesi'nde arazide yapılan aramalarda 3 kilogram kubar esrar ve 86 kök skunk ele geçirildi. Arazi sahipleri H.D. ve C.E. gözaltına alındı. - ANKARA