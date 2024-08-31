Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı, 23 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı, 23 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Ankara\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı, 23 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ve Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişiyi yakaladı. Operasyonda 23 binden fazla sentetik ecza ile 2 adet tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden biri hakkında işlem yapılırken, diğeri gözaltına alındı ve mahkemeye sevk edilecek.

31.08.2024 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalanırken, operasyonda 23 binden fazla sentetik ecza ile 2 adet tabanca ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ile Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda, 22 bin 300 adet sentetik ecza, 278 gram sentetik cannobinoid, 2 adet tabaca ve 187 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden birine uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılırken, diğeri ise uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

3-sayfa, ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı, 23 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
15:09 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in amcası ve annesi gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası ve annesi gözaltına alındı
14:38 Rize’de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Rize'de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
14:21 Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu
14:19 Devlet hastanesi ’’Yapacak bir şey yok’’ dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti Devlet hastanesi ''Yapacak bir şey yok'' dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti
23:35 Paris’teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke’den Paris'teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke'den
22:52 Fenerbahçe, Alanyaspor’u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü
22:47 Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti
21:26 Topu Dilruba’ya attılar Annenin isyan ederek dile getirdiği iddiaya yanıt var Topu Dilruba'ya attılar! Annenin isyan ederek dile getirdiği iddiaya yanıt var
21:16 İşte metrobüs şoförünün ifadesi Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş
21:12 Fenerbahçeli taraftarlardan 3 tribünü birden kaplayan 30 Ağustos koreografisi Fenerbahçeli taraftarlardan 3 tribünü birden kaplayan 30 Ağustos koreografisi
20:57 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarına katacağız Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarına katacağız
20:20 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi tutuklandı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi tutuklandı
20:02 Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçına hazırlanıyor Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçına hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 16:34:29. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı, 23 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement