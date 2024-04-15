Ankara\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

3.Sayfa

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlediği operasyonda uyuşturucu taciri 5 şüpheliyi yakaladı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışma sonucunda H.E., N.A., E.C.K., E.C.Y. ve M.A. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda; 33 kilogram kubar esrar, 1,5 kg toz esrar, 50 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Bahse konu olayda ele geçirilen malzemelere el konularak, 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA