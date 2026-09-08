Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 16 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 16 kişi tutuklandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti ve fuhuş suçlarına karıştığı belirlenen 16 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si adli kontrolle serbest kalırken, firari 2 şüpheli için soruşturma sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş" suçlarını işlediği tespit edilen 16 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yapılan çalışmalar sonucunda, "uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş" suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 21 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 21 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan 18 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verildi. Firari olan iki şüpheli ve cezaevinde bulunduğu tespit edilen bir şüpheli yönünden soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekte olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Ankara Başsavcılığı, Tutuklama, 3. Sayfa, Gözaltı, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 16 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı 93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı
Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
KKTC’de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor sayı 6 oldu KKTC'de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor; sayı 6 oldu
Çekmeköy’de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada Çekmeköy'de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada
6 maçta 4 yenilgi almıştı Antalyaspor’da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi 6 maçta 4 yenilgi almıştı! Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

19:46
Aziz Yıldırım PFDK’ya sevk edildi
Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi
19:24
Türkiye’den 12 ülkenin İsrail’e yaptırım kararına ilk tepki
Türkiye'den 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına ilk tepki
18:53
Özgür Çelik, Üsküdar’da AK Parti’ye oy veren ismi açıkladı
Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı
18:30
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
18:15
Devrim Muhafızları: ABD’ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
Devrim Muhafızları: ABD'ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
18:09
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 20:17:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 16 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement