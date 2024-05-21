Ankara'da Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Soruşturması: 19 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ankara'da Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Soruşturması: 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara\'da Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Soruşturması: 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda, 2012 yılı vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavında FETÖ/PDY üyeleri tarafından sınav sorularının örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği değerlendirilen 19 şüpheli, Ankara merkezli 18 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alındı.

21.05.2024 09:48
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturması kapsamında 19 şüpheli hakkında eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2012 yılı vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturması kapsamında FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildi. Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği değerlendirilen 19 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 18 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ayrıca şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Güvenlik, Terör, Soruşturma, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Soruşturması: 19 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Soruşturması: 19 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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