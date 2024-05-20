Ankara\'da vinç kazası: Baba ve oğul hayatını kaybetti

3.Sayfa

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde vinç halatının kopması sonucu üzerine tahta parçası düşen inşaat işçisi baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi 2515. Cadde'deki Forces Grup'a ait inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vinç halatının kopması sonucu baba Sıddık Küçükşahin (50), ve oğlu Vefa Küçük Şahin'in (24) üzerine tahta parçası düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Baba ve oğlunun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken iş yeri yetkilisi ve 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA