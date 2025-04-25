Ankara'nın Çankaya ilçesinde etkili olan yağmurun ardından inşaat alanında meydana gelen göçük mahalleliyi korkuttu.
Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara'da etkili olan yağmurların ardından bir inşaat sahasında oluşan göçük mahalle halkını korkuttu. Kaldırımın altında oluşan göçüğün ardından belediye ekiplerince şerit çekilerek kaldırım kullanıma kapatıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri tarafından göçüğün inşaat sahasından kaynaklanmadığı tespit edildi. Mahalle sakinleri, durumun kendilerini korkuttuğunu ve belediye ekiplerinin bu konuda ihmali olduğunu söyledi. Çevre esnafı ise belediye ekiplerinin yeterince ilgilenmediklerini kaydetti. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Yağmur Sonrası İnşaat Alanında Göçük Korkuttu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?