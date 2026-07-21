Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde otluk alanı ateşe verdiği belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak'taki otluk alanda meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede çevredeki ağaçlara sıçrarken, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.
'Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi'
Yangının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan incelemede Serkan Sun'un elindeki çakmakla otluk alanın farklı noktalarını ateşe verdiği, ardından olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.
Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Serkan Sun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten orman yakma" suçundan tutuklandı. - ANKARA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da Yangın Çıkartan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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