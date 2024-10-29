Ankara'da bir kişi oturduğu evin önüne benzin dökerek binayı yakmaya çalıştı.
Olay, Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi'ndeki Altınşehir TOKİ Konutları'nda meydana geldi. İddialara göre sarhoş bir adam, oturduğu evin önüne benzin dökerek binayı yakmaya çalıştı. Yangın büyümeden bina sakinleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Yangın İhalesi - Son Dakika
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