Ankara'da Yapılan Baskında 223 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da Yapılan Baskında 223 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi

Ankara\'da Yapılan Baskında 223 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi

Ankara'da bir iş yeri ile ev adresine yapılan baskın sonucu Osmanlı, Avrupa ve Amerika kültürünü yansıtan 19. yüzyıla ait 223 adet tarihi eser ele geçirildi. Eserler arasında en dikkat çekeni ise Sultan Abdülaziz'in dönemin Trabzon Valisi Galip Bey'e gönderdiği ferman oldu. Operasyonla ilgili şüpheli bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

05.07.2024 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da bir iş yeri ile ev adresine yapılan baskın sonucu Osmanlı, Avrupa ve Amerika kültürünü yansıtan 19. yüzyıla ait 223 adet tarihi eser ele geçirildi. Eserler arasında en çok dikkat çeken ise Sultan Abdülaziz'in dönemin Trabzon Valisi Galip Bey'e görev değişikliği sonrası gönderdiği fermanı oldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, Çankaya'daki bir ikamet ile iş yerine düzenledikleri operasyonda 223 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya, obje, devlet nişanı, madalyon ve sikke ele geçirdi. Osmanlı, Avrupa ve Amerika kültürünü yansıtan ve 19. yüzyıla ait olan eserler arasında, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz'in, Trabzon Valisi Galip Bey'e Avusturya Konsolosluğu görevi değişikliği sonrasında yolladığı ferman da yer aldı. Operasyonla ilgili şüpheli belirlenen bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü aktarıldı.

Toplam 223 eser ele geçirildi

Değer tespitleri Etnografya Müze Müdürlüğü tarafından yapılacak eserlerin tamamı ise şu şekilde:

"3 adet barut hazneli kırma toplu 1850'li yıllara ait olduğu değerlendirilen Amerikan yapımı silah, 60 adet 1850'li yıllara tarihlenen muhtelif anahtar, 38 adet Osmanlı saray mutfağında kullanılan gümüş el yapımı kaşık, bir adet Osmanlı gümüş sunum tepsisi, bir adet Osmanlı Devleti 19. yüzyılda tarihlenen ve üzerinde savaşçı ikonu bulunan gümüş barutluk, 2 adet Osmanlı Devleti döneminde törenlerde kadınların kullandıkları gümüş muhteviyatlı gelin kemeri, 5 adet mine işçilikli kahve fincanı ve tabak seti, 8 adet 1852-1922 yıllarına tarihlenen üst düzey Mecidiye başarı nişanı, 6 adet İngiliz ve Fransız kültürünü yansıtan gümüş sigara tabakası, 4 adet çeşitli ebatlarda gümüş tas, 11 adet Osmanlı kadınlarının kullandığı gümüş bilezik, 1 adet Osmanlı Dönemi sürmedan, 2 adet Osmanlı terzi yüzüğü, bir adet kutu içerisinde zarf açacağı ve mührü, 3 adet Fransız kültürü krem kutusu, Osmanlı kültürüne ait olduğu değerlendirilen üzeri taşlı gümüş broş, bir çift küpe, bir adet gümüş küpe, bir adet üzeri akik taşlı yüzük bir adet mushaf kabı, 6 adet mücevher kabı ve 2 adet mühür, bir adet üzerinde Osmanlı amblemi bulunan metal obje, 1 adet Osmanlı Dönemi çini işlemeli kalemlik, Osmanlı saray mutfağında kullanıldığı değerlendirilen 6 adet şekerlik, 14 adet gümüş şerbetlik, 1 adet küçük ebatta gümüş sunum tepsisi, bir adet gümüş Osmanlı su kabı, bir adet Osmanlı kültürüne ait asma kilit, bir adet Osmanlı Dönemi hat zanaatını icra eden sanatçıların kullandığı kalemlik, 2 adet Osmanlı Dönemi sikke ile 1914 tarihli 1. Dünya Savaşı dönemine ait 1 adet 4'lü ittifak madalyonu, Osmanlı Dönemi'ne ait bir adet bileklik, bir adet ince bileklik zincir, bir adet gümüş haç işaretli kolye zinciri, bir adet pişmiş topraktan imal edilen su matarası, bir adet cam üzeri çini işçilikli ibrik, 9 adet Osmanlı Dönemi kültürünü yansıtan gümüş köstekli saat, bir adet gümüş kasa ve kaplumbağa kabuğu kaplı 3 kapaktan oluşan 'Edward Prior' saat, bir adet gümüş köstekli saat zinciri ve 18 adet muhtelif Osmanlı Dönemi'ne ait objeler." - ANKARA

Kaynak: İHA

Sultan Abdülaziz, Osmanlı, Ankara, Polis, 3.Sayfa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Yapılan Baskında 223 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:37 TFF, CAS’a başvuramıyor Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, CAS'a başvuramıyor! Merih Demiral Hollanda maçında yok
15:33 Ayşe Ateş’ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım Ayşe Ateş'ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
14:21 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi
13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi
16:18 Villa için 500 bin dolar harcamışlardı Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu Villa için 500 bin dolar harcamışlardı! Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu
15:35 Sinan Akçıl’dan Merih Demiral’a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın Sinan Akçıl'dan Merih Demiral'a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın
15:25 Galatasaray, Zaniolo’yu Atalanta’ya kiraladı İşte yapılan anlaşmanın detayları Galatasaray, Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı! İşte yapılan anlaşmanın detayları
15:10 Hesabını yorum yağmuruna tuttular Merih Demiral’ın eşi sessizliğini bozdu Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessizliğini bozdu
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
14:01 Bellingham’a verdikleri ceza şaka gibi UEFA’nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare Bellingham'a verdikleri ceza şaka gibi! UEFA'nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare
13:56 Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı
13:04 İstanbul sular altında Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 16:48:48. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Yapılan Baskında 223 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement