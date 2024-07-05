Ankara\'da Yapılan Baskında 223 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi

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Ankara'da bir iş yeri ile ev adresine yapılan baskın sonucu Osmanlı, Avrupa ve Amerika kültürünü yansıtan 19. yüzyıla ait 223 adet tarihi eser ele geçirildi. Eserler arasında en çok dikkat çeken ise Sultan Abdülaziz'in dönemin Trabzon Valisi Galip Bey'e görev değişikliği sonrası gönderdiği fermanı oldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, Çankaya'daki bir ikamet ile iş yerine düzenledikleri operasyonda 223 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya, obje, devlet nişanı, madalyon ve sikke ele geçirdi. Osmanlı, Avrupa ve Amerika kültürünü yansıtan ve 19. yüzyıla ait olan eserler arasında, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz'in, Trabzon Valisi Galip Bey'e Avusturya Konsolosluğu görevi değişikliği sonrasında yolladığı ferman da yer aldı. Operasyonla ilgili şüpheli belirlenen bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü aktarıldı.

Toplam 223 eser ele geçirildi

Değer tespitleri Etnografya Müze Müdürlüğü tarafından yapılacak eserlerin tamamı ise şu şekilde:

"3 adet barut hazneli kırma toplu 1850'li yıllara ait olduğu değerlendirilen Amerikan yapımı silah, 60 adet 1850'li yıllara tarihlenen muhtelif anahtar, 38 adet Osmanlı saray mutfağında kullanılan gümüş el yapımı kaşık, bir adet Osmanlı gümüş sunum tepsisi, bir adet Osmanlı Devleti 19. yüzyılda tarihlenen ve üzerinde savaşçı ikonu bulunan gümüş barutluk, 2 adet Osmanlı Devleti döneminde törenlerde kadınların kullandıkları gümüş muhteviyatlı gelin kemeri, 5 adet mine işçilikli kahve fincanı ve tabak seti, 8 adet 1852-1922 yıllarına tarihlenen üst düzey Mecidiye başarı nişanı, 6 adet İngiliz ve Fransız kültürünü yansıtan gümüş sigara tabakası, 4 adet çeşitli ebatlarda gümüş tas, 11 adet Osmanlı kadınlarının kullandığı gümüş bilezik, 1 adet Osmanlı Dönemi sürmedan, 2 adet Osmanlı terzi yüzüğü, bir adet kutu içerisinde zarf açacağı ve mührü, 3 adet Fransız kültürü krem kutusu, Osmanlı kültürüne ait olduğu değerlendirilen üzeri taşlı gümüş broş, bir çift küpe, bir adet gümüş küpe, bir adet üzeri akik taşlı yüzük bir adet mushaf kabı, 6 adet mücevher kabı ve 2 adet mühür, bir adet üzerinde Osmanlı amblemi bulunan metal obje, 1 adet Osmanlı Dönemi çini işlemeli kalemlik, Osmanlı saray mutfağında kullanıldığı değerlendirilen 6 adet şekerlik, 14 adet gümüş şerbetlik, 1 adet küçük ebatta gümüş sunum tepsisi, bir adet gümüş Osmanlı su kabı, bir adet Osmanlı kültürüne ait asma kilit, bir adet Osmanlı Dönemi hat zanaatını icra eden sanatçıların kullandığı kalemlik, 2 adet Osmanlı Dönemi sikke ile 1914 tarihli 1. Dünya Savaşı dönemine ait 1 adet 4'lü ittifak madalyonu, Osmanlı Dönemi'ne ait bir adet bileklik, bir adet ince bileklik zincir, bir adet gümüş haç işaretli kolye zinciri, bir adet pişmiş topraktan imal edilen su matarası, bir adet cam üzeri çini işçilikli ibrik, 9 adet Osmanlı Dönemi kültürünü yansıtan gümüş köstekli saat, bir adet gümüş kasa ve kaplumbağa kabuğu kaplı 3 kapaktan oluşan 'Edward Prior' saat, bir adet gümüş köstekli saat zinciri ve 18 adet muhtelif Osmanlı Dönemi'ne ait objeler." - ANKARA