Ankara'da Yaya Kazası
Akyurt'ta yolun karşısına geçen yaya, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde karşıdan karşıya geçen yaya, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Olay, Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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