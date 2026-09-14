Ankara'da 'yeni nesil suç örgütleri' soruşturmasında 74 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da 'yeni nesil suç örgütleri'ne yönelik soruşturmada 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 74 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, kamuoyunda 'yeni nesil suç örgütleri' olarak bilinen yapılanmalarla irtibatlı olduğu ve TikTok, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden suç örgütlerinin eylem tiplerine uygun propaganda yaptığı belirlenen 114 şüpheli tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca 114 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 74'ü gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 9 tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 3 pompalı tüfek, 2 "sallama" diye tabir edilen kesici alet ile 45 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.