Ankara'da yıkımına başlanan eski bina, kepçe operatörünün üzerine çöktü

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Ankara'da yıkımına başlanan eski bina, yıkımını gerçekleştirilen kepçe operatörünün üstüne çöktü.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bağlı Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yıkımı çalışması gerçekleştirilen 5 katlı eski biri bina, yıkım işlemini gerçekleştiren kepçe operatörünün üzerine çöktü. Yıkım işleminde çalışanlar dışarı çıkarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ise ölen ve yaralananın olmadığı belirtildi.

Olayın yaşandığı Cumhuriyet Caddesi'nde esnaflık yapan Mustafa Sağlık, binada kontrollü bir yıkım gerçekleştiğini belirterek, Kepçe operatörü çalışırken birden bire bina yıkılıverdi. Biz de seyrediyorduk olayı. Birden her taraf toz bulutu haline geldi. Kepçe devrildi ama Allah'tan operatör kurtuldu. Kimsede bir can kaybı yok" dedi.

Diğer bir görgü şahidi Halis Tekiner ise aynı şekilde bölgede esnaflık yaptığını belirterek, "Bir haftalık çalışma vardı. Bugünde gürültülü bir yıkım oldu ve kepçe de altında kaldı. Ama Allah'tan kimseye bir şey olmadı" ifadelerini kullandı. - ANKARA