Ankara'da yol çalışması nedeniyle kaza: Otomobil kullanılamaz hale geldi

Ankara'da yol çalışması nedeniyle bölünen yolda kaza yapan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Göksu mevkiinde yol çalışması nedeniyle bölünen yolda bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Otomobil yoldan çıkarak yol çalışmasının bulunduğu alana sürüklendi. Kaza yapan otomobil alev almaya başladı. Sürücü, son anda alev topuna dönen araçtan dışarı çıkmayı başardığı öğrenildi. Otomobilin alev alev yandığı anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
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