Ankara'da yol çalışması nedeniyle kaza: Otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Ankara'da yol çalışması nedeniyle kaza: Otomobil kullanılamaz hale geldi

Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Göksu mevkiinde yol çalışması nedeniyle bölünen yolda bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Otomobil yoldan çıkarak yol çalışmasının bulunduğu alana sürüklendi ve alev aldı. Sürücü son anda araçtan çıkmayı başardı. Kaza anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

28.07.2024 12:26
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Ankara'da yol çalışması nedeniyle bölünen yolda kaza yapan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Göksu mevkiinde yol çalışması nedeniyle bölünen yolda bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Otomobil yoldan çıkarak yol çalışmasının bulunduğu alana sürüklendi. Kaza yapan otomobil alev almaya başladı. Sürücü, son anda alev topuna dönen araçtan dışarı çıkmayı başardığı öğrenildi. Otomobilin alev alev yandığı anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da yol çalışması nedeniyle kaza: Otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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