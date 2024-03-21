Ankara\'da yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı, sürücü ağır yaralandı

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Ankara'da yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrılırken, kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Ankara Kıbrısköy mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı 06 ZUA 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere ardından yön levhasına çarptı. Levhaya çarparak ikiye ayrılan otomobilden fırlayan sürücü 20 metre havaya savruldu. Ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Mamak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA