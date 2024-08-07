Ankara'da Zihinsel Engelli Oğluyla Otobüse Binen Kadın ile Şoför Arasında Tartışma

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Ankara'da zihinsel engelli oğlu ile otobüse binen kadın ile şoför arasında tartışma yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 06 HO 1311 plakalı 421 numaralı özel halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, otobüs şoförü kadının zihinsel engelli çocuğuna yönelik "Çocuğun neresi engelli?" dedi. Bunun üzerine anne ile şoför arasında tartışma çıktı. Kadın, çocuğunun engelli olduğunu gösteren engelli kartını göstererek durumunu kanıtlamaya çalıştı. O anlar, otobüste bulunan başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. - ANKARA