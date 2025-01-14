Ankara\'da Zincirleme Kaza: 31 Yaralı

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Başkent'te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 31 yaralı

ANKARA - Çubuk- Ankara yolu üzerinde 2'si otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 31 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Çubuk-Ankara yolu Güldarpı mevkiinde meydana geldi. İki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.