Ankara'da zincirleme trafik kazası: Araçlardan biri park halindeki kamyonun altına girdi: 5 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da zincirleme trafik kazası: Araçlardan biri park halindeki kamyonun altına girdi: 5 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştıktan sonra bir otomobil park halindeki kamyonete çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen yetkililer soruşturma başlattı.

13.02.2024 17:00  Güncelleme: 17:05
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Ankara'da zincirleme trafik kazası: Araçlardan biri park halindeki kamyonun altına girdi: 5 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında araçlardan biri daha sonra park halindeki kamyonete çarptı. Olay da 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Ankara Bulvarı Yavuzlar AVM'nin önünde meydana gelen trafik kazasında bayan sürücü M. B.'nin kullandığı 06 FU 1564 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı yoldaki F. E. yönetimindeki 06 BOE 613 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan 06 BOE 613 plakalı otomobil de park halindeki bir kamyonete çarptı.

Kazada otomobillerdeki M.B., D. B. ile diğer otomobildeki F. E., Z. E. ve B. E. yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar Çubuk İtfaiyesi tarafından çıkarılırken, yaralılar ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yetkililerden kaza hakkında bilgi aldı.

Demirbaş, kazada yaralananların yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara\'da zincirleme trafik kazası: Araçlardan biri park halindeki kamyonun altına girdi: 5 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da zincirleme trafik kazası: Araçlardan biri park halindeki kamyonun altına girdi: 5 yaralı - Son Dakika


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