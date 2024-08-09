Ankara'daki feci kazaya şahit olan vatandaş o anları anlattı - Son Dakika
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Ankara'daki feci kazaya şahit olan vatandaş o anları anlattı

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Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucunda 11 kişi hayatını kaybederken 24 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

09.08.2024 15:08
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Ankara'daki feci kazaya şahit olan vatandaş o anları anlattı

Yaralılar çoktu, ilk müdahaleyi yaptık ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucunda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybederken 24 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sabaha karşı Olukpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Polatlı, Ankara, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'daki feci kazaya şahit olan vatandaş o anları anlattı - Son Dakika

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