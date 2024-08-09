3.Sayfa

ABD Başkanı Joe Biden\'dan büyük bir gaf daha: "Şimdi ne yapıyorum?"

Katliam gibi kazadan ilk görüntüler! Otobüs adeta bir ok gibi saplanmış

Yaptığı paylaşım ülkeyi yangın yerine çevirdi! 55 yaşındaki iş insanı gözaltında

Yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara'daki feci kazaya şahit olan vatandaş o anları anlattı

Yaralılar çoktu, ilk müdahaleyi yaptık ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucunda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybederken 24 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sabaha karşı Olukpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.