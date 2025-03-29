Ankara'daki Kazada Ölüm Sayısı 7'ye Yükseldi - Son Dakika
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Ankara'daki Kazada Ölüm Sayısı 7'ye Yükseldi

Haymana'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, cenazeleri uğurlandı.

29.03.2025 16:23
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Ankara'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Feci kazada vefat eden dede, torun ve komşuları son yolculuğuna uğurlandı.

ANKARA - Ankara Haymana'da dün iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasındaki ölü sayısı 7'ye yükseldi. Kazada hayatını kaybeden dede ile torunu ve komşusu son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün sabah 10: 30 sıralarında Haymana ilçesi Karahoca mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara istikametine giden Muhammet Emin Özdemir kontrolündeki 31 GE 368 plakalı otomobil ile karşı yönde ilerleyen Abdullah Özgen kontrolündeki 06 EPP 091 plakalı otomobil ön taraftan çarpıştı. Kazada vefat eden 9 aylık kız çocuğu Duru Özdemir, 6 yaşındaki Görkem Yıldırım, Arif Yıldırım, Abdullah Özgen, Muhammet Emin Özdemir ve Ayşe Özdemir hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yusuf Özdemir'in de hayatını kaybetmesiyle birlikte kazada ölü sayısı 7'ye çıkarken, dedesi ile aynı isme sahip yaralı Arif Yıldırım'ın taburcu edildiği öğrenildi. Diğer yaralı Neriman Yıldırım'ın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandılar

Hayatını kaybeden dede Arif Yıldırım ile torunu Görkem Yıldırım ve komşuları Abdullah Özgen için Haymana'nın Katrancı köyünde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Vefat edenlerin cenazesi namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

"Katliam gibi bir kaza olmuş"

Olayla ilgili konuşan Arif Yılmaz'ın yeğeni Yılmaz Yıldırım: "Amcam, torunu ve onların komşusu vefat etti. İki

yaralımız var. Biri hastaneden çıktı, diğeri hala hastanede. Gelinimizin biraz sağlık sıkıntıları var. O an neler hissettiğimi bilmiyorum. Adeta katliam gibi bir kaza olmuş. 7 kişi öldü. 4'ü diğer taraftan 3'ü bizden. Hayatını kaybeden Görkem anaokuluna gidiyordu. Konuşmayı seven güzel bir çocuktu. 7 aylıkken doğmuştu. Yaşatmak için çok uğraşmıştık. Amcam da kendi halinde birisiydi. Kimseyi üzmezdi. Vefat eden komşumuz da iyi birisiydi. Umreden gelmişti. Dün Görkem'i hastane kontrolü için hastaneye götürecekleri. O sebepten yola çıkmışlardı. Ardında da kaza olmuş" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'daki Kazada Ölüm Sayısı 7'ye Yükseldi - Son Dakika

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