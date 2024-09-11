Çalınan Büyükbaş Hayvanlar Sahibine Teslim - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çalınan Büyükbaş Hayvanlar Sahibine Teslim

Ankara'da çalınan 4 büyükbaş hayvan, Aksaray'da hayvan pazarında satılmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından el konularak, sahibine teslim edildi. Çalınan hayvanları satmaya çalışan şüpheliler ise yakalandı.

11.09.2024 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'dan çalınan 4 büyükbaş hayvan Aksaray'da hayvan pazarında satılmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından el konularak, sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 7 Eylül'de Ankara'nın Evren ilçesi Çatalpınar Mahallesi'nde A.Ö. adlı vatandaşa ait ağıldan 4 adet büyükbaş hayvan çalındı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, M.S. ve M.Y. isimli şahıslar tarafından hayvanların köyün girişine kadar yaya olarak sürüldüğü, sonrasında M.S. isimli şahsa ait kamyonete yüklenerek çalındığı tespit edildi.

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, Evren İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT ekipleri tarafından yapılan kapsamlı araştırma ve soruşturma sonucunda, M.S. ve M.Y. isimli şahısların hayvanları Aksaray'da A.D. isimli kişiye sattığı; A.D.'nin de Aksaray hayvan pazarında hayvan alım-satımı ile uğraştığı tespit edildi. Çalınan hayvanlar Aksaray hayvan pazarında satılmaya çalışıldığı sırada tespit edilerek el konuldu ve hayvanlar sahibine teslim edildi.

Yapılan operasyon sonucunda, hayvanları çalan M.S. ve M.Y. yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, 3-sayfa, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çalınan Büyükbaş Hayvanlar Sahibine Teslim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
15:50 Bomba iddia Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF’de işe başladı Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
15:20 Görüntüleri infial yaratan polis memur açığa alındı Görüntüleri infial yaratan polis memur açığa alındı
09:18 Bakışlarıyla adamı dövdü resmen Galatasaray forması Edin Dzeko’yu delirtti Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti
08:50 İstanbul’da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı
08:42 Fotoğrafları servis edilmişti Alaattin Çakıcı’dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi Fotoğrafları servis edilmişti! Alaattin Çakıcı'dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi
08:41 Seyran’a yeni kayınvalide geliyor Derya Alabora, Yalı Çapkını’na dahil oldu Seyran'a yeni kayınvalide geliyor! Derya Alabora, Yalı Çapkını'na dahil oldu
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
07:51 Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum
07:34 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 18:05:37. #1.12#
SON DAKİKA: Çalınan Büyükbaş Hayvanlar Sahibine Teslim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement