Ankara Gar patlaması davasında ailelerden açıklama - Son Dakika
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Ankara Gar patlaması davasında ailelerden açıklama

Ankara Gar patlaması davasının karar duruşması sonrası hayatını kaybedenlerin aileleri, adalet mücadelesinin devam edeceğini belirterek açıklama yaptı. 10 Ekim Derneği Başkanı İsa Kocabıyık, adalet sağlanana kadar mücadelelerinin süreceğini ifade etti. 10 Ekim Derneği Sözcüsü Mehtap Sakinci ise terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerinin metanetle duruşmaya katıldığını ve gerçek adaletin peşinde olduklarını söyledi.

01.07.2024 18:02
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Gar davasında kararın çıkmasının ardından, 10 Ekim Ankara Gar patlamasında hayatını kaybedenlerin aileleri açıklama yaptı.

10 Ekim 2015'te Ankara Gar Meydanı'nda meydana gelen, 101 kişinin hayatını kaybettiği Gar davasının karar duruşması sonrası hayatını kaybedenlerin aileleri Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Grup adına konuşma yapan 10 Ekim Derneği Başkanı İsa Kocabıyık, "Ne sözümüz bitti, ne mücadelemiz. Adalet mücadelemiz sağlanıncaya kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri ile metanetli şekilde duruşmaya geldiklerini aktaran 10 Ekim Derneği Sözcüsü Mehtap Sakinci, "49 ile cenaze gönderdiğimiz katliamda onlarca ilden yine aileler duruşmaya katıldılar. Yine salonu doldurduk. Yine bu dayanışmayı büyüterek metanetli durmaya çalıştık. Artık 9. yılındayız. Gerçek adaletin peşinde koşuyoruz. Az önce verilen kararın tabii ki hukuki pek çok açıklaması olacaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara Gar patlaması davasında ailelerden açıklama - Son Dakika

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