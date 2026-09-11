Ankara Gölbaşı'ndaki orman yangınına 10 su tankeri ve helikopterle müdahale sürüyor
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda istasyondan arazöz ve tanker, AKOM'dan 10 su tankeri, Orman İtfaiye Biriminden 7 su tankeri ve 1 helikopter sevk edildi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ihbar üzerine olay yerine; Dikmen İstasyonundan tanker, Merkez İstasyonundan arazöz ve tanker, Gölbaşı İstasyonundan arazöz ve tanker, İncek İstasyonundan arazöz ve tanker, Kurtuluş İstasyonundan tanker, Çayyolu İstasyonundan tanker, İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İstasyonundan tanker, Kayaş İstasyonundan tanker, Çakırlar İstasyonundan rotfire, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) biriminden 10 adet su tankeri, Orman İtfaiye Biriminden 7 adet Su Tankeri- 1 helikopter olay yerine sevk edildi.
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