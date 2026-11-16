Ankara jandarması 6 olayda 20 şüpheliyi gözaltına aldı, kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara jandarması 6 olayda 20 şüpheliyi gözaltına aldı, kaçak alkol ele geçirildi

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Ankara İl Jandarma Komutanlığınca il ve ilçelerde düzenlenen operasyonlarda 6 olay meydana geldi, 20 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 2 bin 175 litre kaçak alkol, 350 litre etil alkol ve 20 litre kaçak viski ele geçirildi, malzemelere el konuldu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 20 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilimiz ve ilçelerinde ülkemize kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda; 6 olay meydana gelmiş, 20 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde; 120 cm derinliğinde 10 m2'lik alanda mozaik, 3 adet beton kırıcı, 3 adet muhtelif kazı malzemesi, 20 litre kaçak viski, 2 bin 175 litre kaçak alkol, 350 litre etil alkol, 1 adet etil alkol damıtmada kullanılan düzenek ve muhtelif alkol üretim malzemeleri ele geçilmiştir. Ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup, konu hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Yerel Haberler3. SayfaJandarmaAnkaraGüncelSon Dakika

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