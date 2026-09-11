Ankara Kahramankazan'da otomobil elektrik direğine çarptı, iki kardeş yaralandı - Son Dakika
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Ankara Kahramankazan'da otomobil elektrik direğine çarptı, iki kardeş yaralandı

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak boş araziye savruldu, araçtaki iki kardeş yaralandı. Okul kaydına giderken kaza geçiren kardeşlerden başına darbe alan E.İ. tedbir amacıyla kontrol altında tutuluyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay 15.30 sıralarında, Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Satı Kadın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.İ. (20) idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra, boş araziye savruldu. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan iki kardeş, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumları iyi

V.İ.'nin 17 yaşındaki kız kardeşi E.İ.'yi okul kaydını yaptırmak üzere yola çıktığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan V.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, başına darbe alan E.İ.'nin ise tedbir amacıyla kontrol altında tutulduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Kahramankazan, 3. Sayfa, Ankara, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Kahramankazan'da otomobil elektrik direğine çarptı, iki kardeş yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Kahramankazan'da otomobil elektrik direğine çarptı, iki kardeş yaralandı - Son Dakika
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