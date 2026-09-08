Ankara Kahramankazan'da sopalı çocuk grubu bir çocuğu kovaladı, o anlar kamerada

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir grup çocuğun elinde sopalarla başka bir çocuğu kovaladığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kahramankazan ilçesi, Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre, ellerinde sopa ve çubuklar bulunan bir grup çocuk, başka bir çocuğu sokak ortasında kovalamaya başladı. Grubun elinden kaçmaya çalışan çocuk, kaldırımda yürüyen genç bir kızın arkasına sığınarak kendisini korumaya çalıştı. Çevredeki esnafın durumu fark ederek gruba bağırması üzerine çocuklar geri çekildi. Ellerindeki sopaları sallayan grup, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.