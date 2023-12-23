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Ankara-Kalecik Karayolunda Buzlanma Nedeniyle Trafik Kazaları - Son Dakika
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Ankara-Kalecik Karayolunda Buzlanma Nedeniyle Trafik Kazaları

Ankara-Kalecik Karayolu'nda sabah saatlerinde yaşanan buzlanma sonucu çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Akyurt Tekebeli geçidinde gizli buzlanma nedeniyle 3 araç ve bir tır yan yattı. Kazalarda 3 kişi yaralandı. Jandarma karayolunu trafiğe kapatarak kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri tuzlama ve enkaz kaldırma çalışmalarının ardından yolun trafiğe açılmasını sağladı.

23.12.2023 - 09:42,
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Başkentte gizli buzlanma kazalara neden oldu: 3 yaralı

ANKARA - Ankara- Kalecik Karayolunda sabah saatlerinde yaşanan buzlanma yüzünden çok sayıda trafik kazası yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Kalecik Karayolu Akyurt Tekebeli geçitinde gizli buzlanmadan dolayı 3 araç ve bir tır yan yattı. Yaşanan kazalarda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Jandarma karayolunu trafiğe kapadı ve kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi. Karayolları tuzlama ve araç enkaz kaldırması sonucu trafiğe açıldı.

Ankara-Kalecik Karayolunda Buzlanma Nedeniyle Trafik Kazaları
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ankara-Kalecik Karayolunda Buzlanma Nedeniyle Trafik Kazaları - Son Dakika


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