Ankara Keçiören'de taksi şoförü zanlı, arkadaşına 6 el ateşle yaraladı; yakalandı - Son Dakika
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Ankara Keçiören'de taksi şoförü zanlı, arkadaşına 6 el ateşle yaraladı; yakalandı

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Ankara Keçiören\'de taksi şoförü zanlı, arkadaşına 6 el ateşle yaraladı; yakalandı
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Ankara Keçiören'de 12 Ekim akşamı taksi şoförü zanlı, arkadaşına 6 el ateş ederek ağır yaraladı; polis zanlıyı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden yaralı yoğun bakıma alınırken zanlı, alay ve küfür gördüğü için saldırıyı yaptığını öne sürdü.

Ankara'da tabancayla vurduğu arkadaşının ağır yaralanmasına neden olan zanlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Arkadaşının kendisiyle sürekli alay ettiğini, küfürlü ve aşağılayıcı şekilde konuştuğu ileri süren zanlının olayı bu nedenden dolayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan, vurulan kişinin saldırı sonrası ilk anlarına ait görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 12 Ekim akşamı Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi 1957. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, taksi şoförü S.M. (59), uzun süredir hem müşterisi olan hem de arkadaşları olan Ersin Keser (39) ve beraberindeki iki kişiyle buluştu. Vakit geçiren dört arkadaş alkol aldıktan sonra ayrılmaya karar verdi. Taksici S.M., kişi başı 200 lira aldığı arkadaşlarını 06 T 6431 plakalı aracıyla evlerine bırakmaya başladı. Son kalan arkadaşı Keseri de evine getiren S.M., Keser'e araçtan indiği sırada silahla 6 el ateş etti. Saldırının ardından S.M. bölgeden ayrılırken ağır yaralanan Keser, komşusu Mehmet Öner tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Çenesinden ve vücudunun farklı bölgelerinden yaralanan Keser, geçirdiği operasyonların ardından yoğun bakım servisinde müşahedeye alındı. Keser'in hayati tehlikeyi tam olarak henüz atlatmadığı öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise firari S.M.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Ağır yaralanan Keser'in uğradığı saldırı sonrası ilk anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Keser'in komşusu Mehmet Öner tarafından hastaneye götürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde Öner'in, komşusu Keser'i bilinci kapanmasın diye konuşturmaya çalıştığı ve telaşlı bir halde hastaneye götürdüğü anların yer aldığı görüldü.

Öte yandan, yakalanan saldırgan S.M.'nin ise Keser'in kendisiyle sürekli alay ettiğini, küfürlü ve aşağılayıcı şekilde konuştuğu için saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

"Bilincini açık tutmak ve bunu ona yapanı öğrenmek için konuşturmaya çalıştım"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Mehmet Öner: "6 el silah sesi duydum. Ne olduğunu merak ettim. Dışarıya çıktım. Yerde bir kişinin yattığını gördüm. Kardeşim de yerde yatan yaralının üzerine montunu koyarak tampon yapmaya çalışıyordu. Yaralanan kişiyi kendi aracıma bindirdim. Sağlık ekiplerine haber verdim. Çok kan kaybetmesin diye trafiğin daha az olduğu bölgedeki bir hastaneye götürdüm. Kısa süre içinde hastaneye vardık. Bilincini açık tutmak ve bunu ona yapanı öğrenmek için konuşturmaya çalıştım. Konuşabilecek halde değildi. Sadece kendisini vuran kişinin adını söyledi. Yanağından, kaburgasından, karaciğerinden ve diz kapağından yaralıydı" dedi.

"Bagajdan malzemeleri alırken saldırıya uğramış"

Tarafların uzun süredir arkadaş olduğunu belirten Öner, "Taksici evine kadar getirmiş. Vurulan komşumuz da evi için alışveriş yapmış. Bagajdan malzemeleri alırken saldırıya uğramış. Yaralıdan alkol kokusu duymadım. Vuran kişi alkollü müydü bilmiyorum. Saldırgan da olayın yaşandığı gün yakalanmış. Olayın tarafları birbirlerini 10 yılı aşkındır tanıyormuş. Kimse anlam veremedi bu duruma. Hala nasıl olduğunu anlamış değiller" ifadelerine yer verdi.

"Kendisine küfür ettiği için olayı gerçekleştirdiğini söylemiş"

Keser'in diğer komşusu Eyüp Üner ise: "Vurulan kişi ve arkadaşları uzun zamandır saldırgan taksicinin müşterisiymiş. Sürekli birliktelermiş. Olay günü de yine arkadaşlarıyla birlikte aynı taksiye binmişler. Taksici, son bıraktığı arkadaşını aracın bagajından malzemelerini aldığı sırada tabancayla vurmuş. 6 el ateş etmiş. Saldırgan, vurduğu kişinin kendisine küfür ettiği için olayı gerçekleştirdiğini söylemiş. Yaralıyı çevredekiler hastaneye götürmüş. Vücudunun farklı yerlerinden yaralanmış. Yaralı bir süre yerde sürüklenmiş. Saldırgan da kaçmış. Kısa sürede yakalanmış. Vurulan kişinin 5 çocuğu vardı. Ailesinin geçimini sağlardı. Ankara Halinde balıkçılık işiyle uğraşıyordu. Çok samimi değildik. Kan kaybı yaşamasın diye elimizden geleni yaptık" diye konuştu.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: İHA
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