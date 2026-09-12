Ankara Keçiören'de trafikte saldırıya 2 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da trafikte tartıştığı sürücünün önüne keserek saldıran ve araçla tehlikeli hareketler sergileyen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Keçiören'de meydana gelen olayda, iddialara göre, iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine sürücülerden biri, diğerinin önünü aracıyla kesti. Araçtan inen saldırgan ve yanındaki kişi, önünü kestiği araçta sürücüye saldırdı. Olayın ardından araçlara binen saldırganlar tehlikeli hareketler sergileyerek yayaların can güvenliğini de tehlikeye soktu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli K.E. ve Y.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.