Ankara Mamak'ta 11 kişinin yaralandığı kavgaya karışan 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara Mamak'ta 11 kişinin yaralandığı kavgaya karışan 6 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde iki aile arasındaki husumet dün akşam silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü, 11 kişi yaralandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı; yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 11 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Mamak ilçesi Altınevler Mahallesi Meydancık Caddesinde dün saat 22.50 sıralarında silahlı ve bıçaklı kavga meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık iki yıl önce gençlerin araçlarını birbirlerinin üzerine sürmesi ve ardından yaşanan kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan iki aile dün gece yeniden karşı karşıya gelmiş taraflar arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Tarafların birbirlerine pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, sallama olarak tabir edilen kesici alet ve bıçakla saldırdığı kavgada Alperen İsmail A., Ömür Utku E., Eren A., Kürşat A. ve İsmail Hakkı A. kesici aletle yaralanırken, karşı taraftan Serhan K., Murat K., Doğukan K., Yavuz K., Osman K. ve Cem G. ise ateşli silahla yaralanmıştı. Yaralanan 11 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ederken, Alperen İsmail A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavgaya karışan 6 kişi gözaltına alındı

Olayın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 sallama olarak tabir edilen kesici alet ve 1 bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Ankara Emniyet Müdürlüğü3. SayfaGözaltıAnkaraGüncelMamakSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Mamak'ta 11 kişinin yaralandığı kavgaya karışan 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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