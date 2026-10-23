Ankara merkezli aklama operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara merkezli aklama operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2022'de başlattığı soruşturmada 23 Ekim 2026'da Ankara merkezli operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. İncelemede 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket ve yaklaşık 650 milyon TL değerindeki mal varlığı incelendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022 yılında başlattığı bir soruşturma kapsamında öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme dahil edilerek farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgular elde edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Ankara merkezli olarak çok sayıda adreste eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltılar gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme dahil edilerek farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgular elde edildi. İncelemelerde, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtların mevcut olduğu tespit edildi. Şirketlerin ortaklık yapılarındaki değişikliklere rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların devam ettiğine ilişkin bulgular, şirket devirleri ile mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolünü ortaya koydu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi. 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. İncelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu belirlendi.

Bu kapsamda, 23 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olarak çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanırken şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, soruşturmayla bağlantılı dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşya ele geçirilerek el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaEkonomiGüncelAnkaraSuçSon Dakika

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