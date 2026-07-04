Ankara NATO Zirvesi İçin Güvenlik Önlemlerini Artırdı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, NATO Zirvesine az bir zaman kala önemlerini arttırdı.

"Operasyon Turkuaz" adı altında hayata geçirilen üst düzey önlemlerle Başkent, NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor. "Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru" sloganı ile yapılan, il genelinde 9 ilçedeki büyük uygulama ve denetimler devam ediyor. NATO görev alanlarında belirlenen bölgelere ekipler görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan güvenlik çemberleri genişliyor. Bu kapsamda Ankara'daki 430 otel kontrol edildi, araç kiralama (rent a car) firmalarına yönelik denetimler yapıldı. Özel Harekat, Yunuslar ve narkotik-asayiş ekiplerinin ortak çalışma yürüttüğü uygulamalar; 9 ilçede, 240 ayrı noktada, 150 parkta ve 160 mekanda, 33 tim ile 450 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Ankara Emniyet Müdürü Sayın Maksut Yüksek, NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceledi. - ANKARA