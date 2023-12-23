Ankara-Niğde otoyolunda göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı

Ankara- Niğde otoyolu üzerinde göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

Ankara'nın Evren ilçesinde Kaymakam Bekir Kınacı başkanlığında, 'İlçe Asayiş ve Güvenlik Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda 'Düzensiz Göçmen ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele' konusu görüşüldü. Öte yandan, Evren İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Ankara-Niğde otoyolu üzerinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti yapan M.T. isimli şüpheli suçüstü yakalandığı araç içerisinde bulunan yabancı uyruklu şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılarak göç idaresine teslim edildi. 'Göçmen Kaçakçılığı' kapsamında organizatör şüphesiyle gözaltına alınana M.T. gerekli işlemlerin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ANKARA