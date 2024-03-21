Ankara\'nın Altındağ ilçesinde depoda yangın çıktı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Saray, Çerkezköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı. Operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 150 gram esrar, 95 gram sentetik esrar, 137 uyuşturucu hap, hassas terazi ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerden biri yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen bir düzensiz göçmen olduğu belirlendi ve İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.