Ankara'da sola dönüşün yasak olduğu bir caddeye kontrolsüz şekilde giren kadın sürücü, seyir halindeki başka bir araca çarptı. Kazanın ardından sürücünün tavrı ise pes dedirtti.
Kazaya karışan araç sahibinin iddiasına göre; kadın sürücü hatasını kabul etmek yerine çarptığı aracın sahibine beddua etti, ardından öfkeyle aracın çeşitli noktalarına vurup bilinçli olarak daha fazla hasar verdi.
Olay yerinden hızla uzaklaşan kadın, tepki gösteren sürücüye ise "İstersen Cumhurbaşkanına şikayet et" diyerek çıkıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'nın göbeğinde pes dedirten olay! ''İstersen Cumhurbaşkanına şikayet et'' deyip gitti - Son Dakika
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