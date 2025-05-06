Ankara'nın göbeğinde pes dedirten olay! ''İstersen Cumhurbaşkanına şikayet et'' deyip gitti - Son Dakika
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Ankara'nın göbeğinde pes dedirten olay! ''İstersen Cumhurbaşkanına şikayet et'' deyip gitti

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Ankara'da sola dönüşün yasak olduğu caddeye giren bir kadın sürücü, başka bir araca çarptı. Kazanın ardından sürücü, çarptığı araca beddua edip hasar vererek olay yerinden kaçtı. Sürücünün olay yerinden yerinden ayrılırken ''İstersen Cumhurbaşkanına şikayet et'' demesi dikkat çekti.

06.05.2025 16:02
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Ankara'da sola dönüşün yasak olduğu bir caddeye kontrolsüz şekilde giren kadın sürücü, seyir halindeki başka bir araca çarptı. Kazanın ardından sürücünün tavrı ise pes dedirtti.

ÖNCE BEDDU ETTİ, SONRA...

Kazaya karışan araç sahibinin iddiasına göre; kadın sürücü hatasını kabul etmek yerine çarptığı aracın sahibine beddua etti, ardından öfkeyle aracın çeşitli noktalarına vurup bilinçli olarak daha fazla hasar verdi.

"İSTERSEN CUMHURBAŞKANINA ŞİKAYET ET"

Olay yerinden hızla uzaklaşan kadın, tepki gösteren sürücüye ise "İstersen Cumhurbaşkanına şikayet et" diyerek çıkıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Ankara\'nın göbeğinde pes dedirten olay! \'\'İstersen Cumhurbaşkanına şikayet et\'\' deyip gitti

3-sayfa, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'nın göbeğinde pes dedirten olay! ''İstersen Cumhurbaşkanına şikayet et'' deyip gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • aragorn:
    TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILACAK. BURASI TÜRKİYE 90 2 Yanıtla
  • osman şahin:
    KESİN AKP ÜYESİDİR YADA BİR BAĞLANTISI BİR DAYANAĞI VARDIR KENDİNE GÜVENİ VAR ADALETE HUKUK SİSTEMİNE GÜVENİYOR 28 54 Yanıtla
  • Ankara null:
    ankara cok kotu oldu.basimizda devlet yokki ::( 37 31 Yanıtla
  • mert çelik:
    kameraya ceken yayan kısı suc ıslıyor aslında 6 28 Yanıtla
  • Kefeni Cepli:
    Bir insan (dini inancı varsa önce) Allahtan, veya kanundan korkmuyorsa o insandan her çeşit fenalık beklenir. Özetle insana bir korku şarttır. Bir şeyden korkusu olmalı ki, başkalarının hakkına saygı duysun. 26 0 Yanıtla
  • İhsan Terler:
    Kesin yandaş bir zattır çok muhterem aplamızzz 16 6 Yanıtla
  • Can Dezen:
    kamaraya çekan kimse cezaya razi olsun artık ne cesaretle çekersin ??? 0 0 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    Ahlak şeref haysiyet bir insanda olmayınca kimseye şikayet etmeye gerek yok sen zaten bunlardan muaf olmuşun 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ankara'nın göbeğinde pes dedirten olay! ''İstersen Cumhurbaşkanına şikayet et'' deyip gitti - Son Dakika
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