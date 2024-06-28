Ankara'nın Haymana ilçesinde kereste deposu ve ahır yangında

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Ankara'nın Haymana ilçesinde çıkan yangında bir kereste deposu ve ahır alevlere teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Haymana ilçesi Yakacık Mahallesi 3605. Sokak'ta bulunan bir kereste deposunda yangın çıktı. Deponun yanında bulunan bir ahır ise yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar kendi çabalarıyla yangına müdahale ederken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. - ANKARA