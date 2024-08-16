Ankara'nın Mamak ilçesinde yangın kontrol altına alındı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Gazi Türbesi yolu yakınlarındaki dağlık alanda havai fişek atılması nedeniyle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık Servis ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmasına başladı.

"20 hektar alanda rüzgarın etkisiyle yayıldı"

Olay yerinde yangın söndürme çalışmalarını takip eden Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, yangının havai fişek atılması sonucu çıktığını söyledi. Havai fişek atanların eşgallerinin güvenlik güçlerince belirlendiğini ifade eden Şahin, "20 hektar bir alanda rüzgarın etkisiyle yayıldı. Bu alanda bundan birkaç yıl önce yine büyük bir yangın olmuştu. Geçenki yangında burası bir hayli telef olmuştu. Şu anda kuru ot var, sebebi havai fişek. Hüseyin Gazi Türbesi'nde bu sık sık oluyor" dedi.

Şahin, Hüseyin Gazi Türbesi'nin tek bir girişinin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Arabalar sağa çekmiş, piknik mi yapıyorlar, oturuyorlar mı? Onlar burada sürekli bulunuyorlar. Saat 19.00-20.00'den sonra burada girişin kapanması lazım. Türbe ziyareti bittikten sonra buraya araç alınmaması lazım. Burada bu şekilde olursa bu yangınlar ileride yine çıkabilir. Şu anda da burada ormancılarımız ve itfaiyecilerimizle birlikte 6 ekibimiz var. Eğer yangın buradan aşağı doğru inseydi gecekondular, evler ve binalar vardı. Büyük tehlike olurdu." - ANKARA