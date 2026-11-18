Ankara Polatlı'da iki sürücünün kavgası kameraya yansıdı, polis müdahale ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polatlı İnönü Caddesi'nde kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasındaki tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar kameraya yansırken kavga, çevredekilerin araya girmesi ve polisin müdahalesiyle sonlandı.
Ankara'da trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, Polatlı ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsüne saldırdı. Çıkan kavga, çevredekilerin araya girmesi ve olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı.
Kaynak: İHA
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