Ankara Polatlı'da seyir halindeki tır yandı, yol 30 dakika trafiğe kapandı - Son Dakika
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Ankara Polatlı'da seyir halindeki tır yandı, yol 30 dakika trafiğe kapandı

Ankara Polatlı\'da seyir halindeki tır yandı, yol 30 dakika trafiğe kapandı
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Ankara-Eskişehir yolu Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halindeki bir tırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle yolun Ankara istikameti yaklaşık 30 dakika trafiğe kapatıldı; tırda maddi hasar oluştu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Ankara-Eskişehir yolunun Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tırın büyük bölümünü sardı. Yangını gören yolcuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle Ankara-Eskişehir yolunun Ankara istikameti yaklaşık 30 dakika boyunca trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürmesiyle yol daha sonra tek şerit halinde kontrollü olarak trafiğe açıldı. Tırda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Polatlı, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Polatlı'da seyir halindeki tır yandı, yol 30 dakika trafiğe kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Polatlı'da seyir halindeki tır yandı, yol 30 dakika trafiğe kapandı - Son Dakika
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