Ankara Polatlı\'da tırın dorsesi yan yattı, şeftaliler yola saçıldı, trafik aksadı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meyve taşıyan tırın dorsesi yan yatınca taşıdığı şeftaliler yola saçıldı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı- Haymana Yolu'nda meydana gelen kazada meyve taşıyan tır kontrolden çıkınca dorsesi yan yattı. Yan yatan dorsede yüklü olan şeftaliler yola saçıldı. Yol şeftali ile kaplanırken polis ekipleri trafiği bir süre kontrollü olarak verdi. Yoldan şeftalilerin temizlenmesinin ardından trafik akışı tekrar başlatıldı. Kazada maddi hasar meydana geldi.