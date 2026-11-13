Ankara Sincan\'da 2 araçta çıkan yangında araçlar kullanılamaz hale geldi

Ankara Sincan'da 2 araçta çıkan yangında araçlar kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Sincan ilçesindeki Andiçen Mahallesi'nde boş bir arsada park halinde bulunan 2 araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araçlar kullanılamaz hale geldi, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde boş bir arazide park halindeki 2 araçta yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Andiçen Mahallesi'ndeki boş bir arsada park halinde bulunan iki araçta, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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