Ankara Sincan'da atölyedeki araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Ankara Sincan'da atölyedeki araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

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Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent bölgesindeki bir atölyede saat 14.30 sıralarında bir araçta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında araçta maddi hasar oluştu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir atölyede bulunan araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent bölgesindeki bir atölyede saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir araçta yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu araçta maddi hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ankara Sincan'da atölyedeki araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Sincan'da atölyedeki araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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