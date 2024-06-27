Ankara Sincan'da Lunaparkta Yangın Çıktı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde lunaparkta çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde bulunan lunaparktaki atış poligonunda kısa devreden dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıdıa itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangının lunapark boş olduğu sırada çıkması muhtemel can kaybı ve yaralanmaları önledi. Büyük çaplı hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA