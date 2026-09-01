Ankara Sincan'ın Çimşit Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Çimşit Mahallesi'ndeki bir arazide otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler arazinin büyük bölümünü sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.
Ankara Sincan'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sincan ilçesi Çimşit Mahallesi'nde yer alan bir arazideki otlar bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede yayılan alevler arazinin büyük bir kısmını sararken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara Sincan'ın Çimşit Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?