Ankara Sincan\'ın Çimşit Mahallesi\'ndeki otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Ankara Sincan'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sincan ilçesi Çimşit Mahallesi'nde yer alan bir arazideki otlar bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede yayılan alevler arazinin büyük bir kısmını sararken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.