Ankara Siteler semtinde mobilya imalathanesinde yangın çıktı

Ordu'da Uyuşturucu Kaçakçılığı Yapan 5 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ay süren teknik takiple uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin ev, üst ve araçlarındaki aramalarda, bir miktar gram sentetik uyuşturucu, eroin ve esrar ile 14 uyuşturucu hapın yanı sıra uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüphelilerden E.T, E.K. ve S.Ü. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise biri savcılıktan biri de adli kontrol şartıyla hakimlikten olmak üzere serbest bırakıldı.