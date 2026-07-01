Ankara'da 52 bin sahipsiz hayvan toplandı - Son Dakika
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Ankara'da 52 bin sahipsiz hayvan toplandı

01.07.2026 07:57
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Ankara Valisi Yakup Canbolat, 2024 yılında tespit edilen 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplandığını, kalanlar için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Ankara Valisi Yakup Canbolat 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Canbolat, "Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara İlimizde 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibariyle 52 bin sayısına ulaşılmıştır. Tespit dışı kalan varsa arama/tarama ve toplama çalışmalarına titizlikle devam edilecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Valiliği, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 52 bin sahipsiz hayvan toplandı - Son Dakika

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