Ankara Yenimahalle\'de operasyonda 12 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, şüpheli yakalandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 12 kilo 800 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 15 Kasım tarihinde Yenimahalle ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; 12 kilo 800 gram esrar, 3 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketleme malzemeleri, 9 bin 50 lira nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 1 şüpheli yakalanırken, şahıs hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.