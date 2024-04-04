Ankara Yenimahalle'de Sanayi Bölgesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Ankara Yenimahalle'de Sanayi Bölgesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara Yenimahalle\'de Sanayi Bölgesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 16. saatin sonunda itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çevreye sıçraması ve çevredeki iş yerlerinin güvenliğinin sağlanması için gece boyunca çalışmalar devam etti. Yangının bilançosu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Bölgede polis, jandarma, sağlık, ABB ve AFAD ekipleri bulunurken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

04.04.2024 07:18
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sanayi bölgesinde çıkan yangın, 16. saatin sonunda itfaiye ekiplerince kontrol altına alında, yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle çevreye sıçrayan yangının kontrol altına alınması ve çevredeki iş yerlerinin güvenliğinin sağlanması için çalışmalar gece boyunca devam etti.

Günün ilk ışıkları yangının bilançosunu ortaya koydu

İvedikköy Mahallesi, 3874'üncü Cadde'de bulunan geri dönüşüm firmasına ait açık alanda, dün saat 14.30 sıralarında, atık kağıt ve lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan görüntülendi.

Bölgede çok sayıda polis, jandarma, sağlık, ABB ve AFAD ekibi bulunurken, itfaiye ekiplerinin de soğutma çalışmaları sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara Yenimahalle'de Sanayi Bölgesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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