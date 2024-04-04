Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sanayi bölgesinde çıkan yangın, 16. saatin sonunda itfaiye ekiplerince kontrol altına alında, yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle çevreye sıçrayan yangının kontrol altına alınması ve çevredeki iş yerlerinin güvenliğinin sağlanması için çalışmalar gece boyunca devam etti.
Günün ilk ışıkları yangının bilançosunu ortaya koydu
İvedikköy Mahallesi, 3874'üncü Cadde'de bulunan geri dönüşüm firmasına ait açık alanda, dün saat 14.30 sıralarında, atık kağıt ve lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan görüntülendi.
Bölgede çok sayıda polis, jandarma, sağlık, ABB ve AFAD ekibi bulunurken, itfaiye ekiplerinin de soğutma çalışmaları sürüyor. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara Yenimahalle'de Sanayi Bölgesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Bursa'da arkadaşlarıyla eğlenmek için Uludağ yoluna çıkan 22 yaşındaki genç kız, manzara izlemek için çıktığı duvardan aşağı düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen kız, mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen kazada, Ö.Ş. ve S.B. isimli sürücülerin kullandığı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü S.B. ve yolcu S.S. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araçla çarpışan patates yüklü kamyonet devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 10 saattir devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri ve iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Çevredeki vatandaşlar da güvenlik tedbirleri konusunda uyarılıyor.
Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde bir inşaatın 5. katına çıkan bir kadın, intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kadını ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı şişme branda açtı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kadın ikna edilerek aşağı indirildi ve polis merkezine götürüldü.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. F.B'nin 8 suç kaydı ve Ş.Ö'nün ise bir suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.
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