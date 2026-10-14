Ankara Yenimahalle'de taksici, yolcusunu arkasından vurup ağır yaraladı - Son Dakika
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Ankara Yenimahalle'de taksici, yolcusunu arkasından vurup ağır yaraladı

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Ankara Yenimahalle'de bir taksici, Demetevler semtinde evine bıraktığı yolcusuna arkasından tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Kaçan taksiciyi yakalamak için çalışma başlatılırken, hayati tehlikesi süren yaralı hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir taksici, yolcusunu varış noktasına bırakmasının ardından müşterisine arkasından tabanca ile ateş etti. Silahlı saldırı sonucunda müşteri ağır yaralandı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler semtinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.G isimli vatandaş, alışveriş yaptıktan sonra taksi tarafından evine bırakıldığı esnada kendisini eve bırakan kimliği henüz belirlenemeyen taksici tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yapılan ilk incelemede saldırıya uğrayan S.G.'nin ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı müşteri ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı. S.G.'nin taksinin bagajından eşyalarını aldığı ve ardından binaya doğru yürüdüğü esnada taksici tarafından silahlı saldırıya uğradığı anlar, bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan S.G'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, saldırının ardından olay yerinden kaçan taksicinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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